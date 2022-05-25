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Окупанти намагались прорватися в районі Довгенького та Богородичного, - Генштаб

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Україна, Середа 25 травня 2022 19:32
Окупанти намагались прорватися в районі Довгенького та Богородичного, - Генштаб Фото: окупанти спробували прорватися в районі Довгенького та Богородичного
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагаються зайняти кращі позиції на Слов’янському та Ізюмському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

"Ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів в районах міст Ізюм та Слов’янськ", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, російські війська не полишає спроб штурмувати та наступати в районах Довгенького Харківської області та Богородичне Донецької області.

"Успіху не мав, з втратами відійшов", - констатують в Генштабі.

Окупанти намагались прорватися в районі Довгенького та Богородичного, - Генштаб

Як повідомлялось, ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.

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