Через обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ у Станиці Луганській

Через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзді (КПВВ) у Станиці Луганській. Зокрема, людей не пропускали бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За його словами, в результаті обстрілу знеструмлені села Сизе і Болотене, вогонь вівся снарядами калібру 82 мм і 122 мм.

"Уточнюємо інформацію: КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони не припиняла свою роботу, проте зі свідчень людей, що поверталися, стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян", - зазначив Гайдай.

Він додав, що станом на другу половину дня бойовики відновили пропуск людей.