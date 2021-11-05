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Через обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ у Станиці Луганській

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Станиця Луганська, П'ятниця 05 листопада 2021 16:43
Через обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ у Станиці Луганській Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Юлія Бойко

Через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзді (КПВВ) у Станиці Луганській. Зокрема, людей не пропускали бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

За його словами, в результаті обстрілу знеструмлені села Сизе і Болотене, вогонь вівся снарядами калібру 82 мм і 122 мм.

"Уточнюємо інформацію: КПВВ "Станиця Луганська" з української сторони не припиняла свою роботу, проте зі свідчень людей, що поверталися, стало відомо, що бойовики перестали пропускати громадян", - зазначив Гайдай.

Він додав, що станом на другу половину дня бойовики відновили пропуск людей.

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Станица Луганская КПВВ
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