Окупанти не розуміють цілей кремлівської "спецоперації" в Україні: перехоплення ГУР

У перехопленій розмові окупанти скаржаться на недолугість наказів командирів, які посилають солдатів "на смерть".

"Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і все... До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, другому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла", - сказав окупант.

Також російський військовий зазначив, що командування не шкодує техніку, а на полі залишається "металолом".

Співрозмовник заявив, що не розуміє, чому росіяни вторглися в Україну.

"Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається", - сказав він.