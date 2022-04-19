Окупанти почали штурм "Азовсталі". Це основний осередок опору в Маріуполі

Російські війська почали штурм українських позицій на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. На цьому заводі залишаються основні сили українських захисників міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза" .

Як заявив один з ватажків так званої "Донецької народної республіки" Едуард Басурін, штурмові групи, які були спеціально підібрані для штурму "Азовсталі", вже "приступили до своєї роботи". За його словами, операція проходить за підтримки російської авіації та артилерії.

У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслив, що окупанти завдають ударів не тільки надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії і танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району.