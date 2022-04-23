Окупанти викрадають сільгосптехніку для використання у військових цілях, - Генштаб

Російські загарбники продовжують мародерствувати на окупованих територіях. Вони викрадають сільгосптехніку, а потім застосовують її у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України .

За даними розвідки, на окупованих територіях російські війська використовують для переміщення військових вантажів цивільні вантажівки. Крім того, загарбники викрадають сільськогосподарську техніку, застосовуючи її для своїх потреб.

Нагадавши, на окупованих територіях загарбники примусово мобілізують українців.

Відзначити, з початку війни в Україні російські війська втратили понад 2,2 тисячі бронемашин, понад 1,5 тисячі автомобільної та спеціальної техніки.

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