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МІУ показало альтернативні маршрути для автомобілів: менше блок-постів, вантажівок і заторів

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Четвер 10 березня 2022 14:36
МІУ показало альтернативні маршрути для автомобілів: менше блок-постів, вантажівок і заторів Фото: МІУ показало альтернативні маршрути для автомобілів (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У зв’язку з великими заторами на основних магістралях країни Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МІУ у Facebook.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з Росією регіонах. Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку)", - кажуть у МІУ.

Міністерство спеціально обирало маршрути, де висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт.

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