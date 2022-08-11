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Окупанти планують влаштувати самосуд над військовими в Маріуполі на День незалежності

Фото: окупанти планують влаштувати самосуд над військовими в Маріуполі 24 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти хочуть провести самосуд над українськими військовополоненими у Маріуполі 24 серпня, на День незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Маріуполя Вадима Бойченка в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 11 серпня.

"Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі", - сказав він.

За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, хоча розглядають і інші дати.

"Нашу перлину (камерна філармонія –ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя", - каже він.

Бойченко вважає, що на такий крок росіяни зголосилися через декілька причин: через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" або ж для залякування інших військових, які сьогодні боронять українську державу.

Як повідомлялось, російські військові готують самосуд над українськими військовими в Маріуполі. Розташували тюремні клітки на сцені маріупольської філармонії.

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Маріуполь