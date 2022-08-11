Окупанти планують влаштувати самосуд над військовими в Маріуполі на День незалежності

"Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі", - сказав він.

За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 серпня, хоча розглядають і інші дати.

"Нашу перлину (камерна філармонія –ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя", - каже він.

Бойченко вважає, що на такий крок росіяни зголосилися через декілька причин: через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" або ж для залякування інших військових, які сьогодні боронять українську державу.