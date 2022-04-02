Окупанти перейшли до штурму і намагаються вийти на адмінкордони Херсонської області
Російські війська перейшли до штурмових дій на Південнобузькому напрямку. Передбачається, що вони спробують відновити контроль над усією Херсонською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що на Південнобузькому напрямку противник проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.
Водночас на Слобожанському напрямку продовжує блокувати Харків, а також намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку. На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над Маріуполем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти готують виведення своїх військ з півночі України на територію Російської Федерації.
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