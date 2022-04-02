ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти готують виведення угруповань з Сіверського напрямку до Росії, - Генштаб

Новость на русском →
Київ, Субота 02 квітня 2022 13:27
Окупанти готують виведення угруповань з Сіверського напрямку до Росії, - Генштаб Фото: Росія виводитиме свої війська з півночі України (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти зосередили основні угруповання на Сіверському напрямку на виведенні до Росії. Для прикриття триває блокування Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування Чернігова.

"За наявною інформацією, основна частина угруповання окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з Броварського напрямку вже вивели частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії в Курську область. Решта підрозділів знаходяться в готовності до висунення в напрямку російського кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) у прикордонних з Україною районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою