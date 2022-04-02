Оккупанты перешли к штурму и пытаются выйти на админграницы Херсонской области

Российские войска перешли к штурмовым действиям на Южнобужском направлении. Предполагается, что они попытаются восстановить контроль над всей Херсонской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что на Южнобужском направлении противник проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области. В то же время на Слобожанском направлении продолжает блокировать Харьков, а также пытается продолжить наступление на Изюмском направлении. На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над Мариуполем.