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Окупанти перегрупують війська для відновлення наступу на Слов'янському напрямку

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Понеділок 30 травня 2022 07:43
Окупанти перегрупують війська для відновлення наступу на Слов'янському напрямку Фото: російська військова техніка (doblest.club)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти проводять перегрупування військ для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове, Ізюм - Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Для авіаційної підтримки підрозділів в районі північніше міста Ізюм Харківської області противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

В рамках логістичного забезпечення і доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, окупанти перемістили в тимчасово зайняті населені пункти понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

При цьому для підвищення оперативності перекидання військ і техніки загарбники відновили залізничний міст в районі міста Куп'янськ Харківської області.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі мобілізовані влаштували перестрілку з російськими військовими.

Ми також писали про те, що окупанти облаштовують трупосвалки в супермаркетах Маріуполя.

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