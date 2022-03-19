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Окупанти відступають від Миколаєва. Йдуть в іншому напрямку, - глава ОВА

Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві російські військові і далі продовжують обстрілювати житлові квартали з ракетних артилерій з відстані 50-70 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час телемарафону.

За його словами, зараз окупанти відступають від Миколаєва та йдуть в іншому напрямку.

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів", - сказав Кім.

Зазначимо, що інших подробиць інших він не надав, посилаючись на військову таємницю.

Раніше ми повідомляли, що під Миколаєвом ворожі снаряди потрапили в склад, де зберігалася зброя.

Також ми писали, що у Миколаївській області знищили російський вертоліт Ка-52.

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