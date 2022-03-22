Окупанти відпустили журналістку Hromadske. Її затримали на шляху в Маріуполь

Журналістка проекту Hromadske Вікторія Рощина звільнена з полону російських окупантів. Вона прямує до Запоріжжя, де на неї чекають рідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske .

За кілька годин до звільнення анонімні Telegram-канали почали поширювати відео, в якому Рощина відмовляється від претензій до російських спецслужб. Натомість вона каже про нібито порятунок ними свого життя.

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Зв'язок із Рощиною зник понад тиждень тому, коли вона поїхала до Маріуполя через Бердянськ. Її колеги припускали, що за викраденням стоїть російська ФСБ.