Окупанти відкривають рекрутингові центри для колаборантів в Запорізькій області, - розвідка

На думку представників окупаційних адміністрацій, це могло б зменшити градус незадоволення війною, а також створити картинку в телевізорі для росіян.

Тим часом як відзначає розвідка, до Мелітополя прибули російські фахівці для проведення відповідних піар-акцій.

"Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою. Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні "матеріальні стимули", - додає розвідка.

Аби створити картинку для кремлівських телеканалів, російські військові почали звозити "активістів" з тимчасово окупованого Криму.

"Продовжується завезення так званих "гуманітарних вантажів" з території РФ. Умовами отримання "гуманітарки" або її грошової компенсації є участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних", - пише розвідка.

Для координації дій створено "громадський рух "Мы вместе с Россией", який займається організацією проплачених "масових акцій" на підтримку фейкового "референдуму".