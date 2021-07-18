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Окупанти відкрили вогонь з мінометів поблизу селища Піски на Донбасі

Автор: Олександр Білоус

Станом на 7 годину ранку, 18 липня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Піски окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

"Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів 2 військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі не приховують, що обстрілюють позиції українських військових. Це підтвердили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що росіяни стягують важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили 3 танки, а на лінії відведення озброєння - установку "Град".

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