Окупанти відкрили вогонь з мінометів поблизу селища Піски на Донбасі

Станом на 7 годину ранку, 18 липня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу селища Піски окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
"Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої доби, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.
В результаті ворожих обстрілів 2 військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Нагадаємо, російські окупанти на Донбасі не приховують, що обстрілюють позиції українських військових. Це підтвердили в ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що росіяни стягують важке озброєння. На окупованій території спостерігачі ОБСЄ помітили 3 танки, а на лінії відведення озброєння - установку "Град".