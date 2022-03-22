RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти відмовляються воювати: у Генштабі розповіли про бунт 300 російських солдатів під Охтиркою

Фото: російські військові (Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

Біля Охтирки Сумської області російські військові відмовилися виконувати наказ командирів, не захотіли брати участь у боях і поїхали собі геть на військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

"В Охтирському районі Сумської області зафіксовані факти непокори російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними Генштабу, близько трьох сотень окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій, та покинули район проведення операції на 70 одиницях техніки.

Раніше повідомлялося, що в Росії проговорилися про величезні втрати своїх військ в Україні - росЗМІ опублікували розповідь представника Міноборони РФ про майже 10 тисяч убитих солдатів, при цьому незабаром публікацію відредагували.

Нагадаємо, на "РБК-Україна" вийшов матеріал про те, що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України