Окупанти в ОРДО змушують дітей ходити в школу на межі ведення боїв, - омбудсмен

"Рашисти зобов'язують дітей на тимчасово окупованих територіях розпочати навчання у районах на межі ведення бойових дій. Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади, було виявлено інформацію, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів", - написала Денісова.

Вона припустила, що ймовірно такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції з майбутнього звільнення міста Збройними Силами України та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони.

"У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора", - заявила омбудсмен.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку російських окупантів під Золотим в Луганській області, в якій практично кожне місто зазнало ворожих обстрілів.

Додамо, військові угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі протягом тижня 51 ворожу атаку, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.

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