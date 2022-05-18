Росія вводить агентів у свої полки, аби нейтралізувати окупантів, які не хочуть воювати
Російські окупанти все частіше відмовляються виконувати накази командування й воювати проти України. Росія вводить своїх агентів для їх нейтралізації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.
"За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації", - пише розвідка.
Командири підрозділів намагаються приховати факти непокори. Військовослужбовців відправляють в найбільш небезпечні ділянки фронту, сподіваючись на їх загибель.
Для виявлення й нейтралізації ініціаторів непокори, відділ ФСБ вирішив наповнити підрозділи своїми агентами й інформаторами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти в Кам'янці Пологівського району Запорізької області облаштували "в'язницю" для тих, хто відмовляється воювати.
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