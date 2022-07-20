Окупанти через побоювання обстрілів почали ховати танки біля енергоблоків ЗАЕС

"Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ. Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазнають в "Енергоатомі", розмістивши в вказаних приміщеннях техніку, окупанти перекриють доступ пожежних машин до енергоблоків.

"В разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати. Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС", - констатують в компанії.