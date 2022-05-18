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Російський удар по Бахмуту: під завалами виявили тіло жінки та дитини

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Україна, Середа 18 травня 2022 21:06
Російський удар по Бахмуту: під завалами виявили тіло жінки та дитини Фото: винищувач (vechirniy.kyiv.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

У місті Бахмут Донецької області під завалами будинку, по якому Росія 17 травня вдарила авіацією, рятувальники виявили тіла жінки та дворічної дитини. Прокуратура розпочала кримінальна провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генрального прокурора України.

За даними слідства, 17 травня 2022 року в результаті авіаударів збройних сил РФ по м. Бахмут один із снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Двоє чоловіків та жінка загинули, ще 4 людей, у том числі діти віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла жінки та 2-річної дитини.Російський удар по Бахмуту: під завалами виявили тіло жінки та дитини

Наразі пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають. Крім того, окупаційні війська вчергове обстріляли м. Лиман, смт Ямпіль і смт Дробишеве Краматорського району та м. Залізне м. Торецька Бахмутського району.

Четверо місцевих мешканців - троє чоловіків та жінка отримали осколкові поранення та наразі перебувають у лікарні. В результаті обстрілів зруйновано приватні домоволодіння, пошкоджено торговельні заклади, лінії електропередач та газопостачання, авто, господарські та інші споруди.

Нагадаємо, у вівторок, 17 травня, російські окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Бахмуті, зруйнувавши його з 1 по 5 поверх. З-під завалів рятівники дістали загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку.

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