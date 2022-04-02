Окупанти оголосили "націоналізацію" на захопленій частині Донецької області
Окупанти з так званої "Донецької народної республіки" оголосили "націоналізацію" українського майна на нових захоплених територіях Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що у власність "ДНР" нібито переходить все рухоме і нерухоме майно, яке знаходилося в державній або комунальній власності України. Під "націоналізацію" потрапляють об'єкти охорони здоров'я, освіти і науки, рятувальних служб (включаючи їх житловий фонд), об'єкти державного житлового фонду, в тому числі гуртожитки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія анонсувала введення санкцій проти так званих "ЛНР" і "ДНР".
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