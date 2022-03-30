Великобританія анонсувала введення санкцій проти так званих "ЛНР" та "ДНР"

У Великобританії планують запровадити санкції проти так званих "ДНР" та "ЛНР". У парламенті країни сьогодні представлять відповідний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Британії.

"Санкції щодо Криму будуть поширені на непідконтрольні уряду України райони Донецької та Луганської областей у рамках нового законодавства, внесеного на розгляд до парламенту", - йдеться в заяві.

Крім того, як зазначають у відомстві, санкції також торкнуться техогляду приватних літаків і яхт олігархів з Росії.

"Нормативно-правовий акт, який сприятиме обмеженню технічного обслуговування або надання технічної допомоги літакам або судам певних осіб або організацій, буде внесено сьогодні до парламенту", - зазначають в МЗС.

Там уточнили, що нові обмеження спрямовані на російських олігархів, що підпали під санкції, і їх бізнес.

Зазначимо, як заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, перемир'я Росії та України недостатньо, щоб знімати санкції з окупанта. Він вважає, що необхідно посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна.

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