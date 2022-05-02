Окупанти обстріляли Золочів Харківської області: пошкоджено 6 будинків
Російські військові (Gatty Images)
Російські війська знову обстріляли смт Золочів Харківської області. Генпрокуратура розпочала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, вранці 2 травня окупанти обстріляли смт Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та два навчальних заклади.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Зазначається, що досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
Раніше ми повідомляли, що у селі Харківської області від російського снаряду загинув чоловік.
Також ми писали, що у Харківській області через ворожі обстріли за добу сталося 15 пожеж.