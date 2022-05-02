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Окупанти обстріляли Золочів Харківської області: пошкоджено 6 будинків

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Харківська область , Понеділок 02 травня 2022 17:39
Окупанти обстріляли Золочів Харківської області: пошкоджено 6 будинків Російські військові (Gatty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська знову обстріляли смт Золочів Харківської області. Генпрокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, вранці 2 травня окупанти обстріляли смт Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та два навчальних заклади.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Окупанти обстріляли Золочів Харківської області: пошкоджено 6 будинків

Раніше ми повідомляли, що у селі Харківської області від російського снаряду загинув чоловік.

Також ми писали, що у Харківській області через ворожі обстріли за добу сталося 15 пожеж.

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