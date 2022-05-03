Окупанти з ранку обстрілюють міста Донецької області. Вже 9 загиблих

Російські окупанти з ранку 3 травня ведуть обстріли міст Донецької області. На даний момент відомо вже про не менше дев'яти загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Повідомляється, що з ранку під ударами знаходиться житловий масив в центральній частині Авдіївки. Напередодні вночі окупанти застосували"Гради".

"Наслідки обстрілів і бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинках", - зазначив Кириленко.

Крім того, в результаті ранкового обстрілу Вугледара загинули три особи, які йшли за питною водою. Ще троє цивільних загинули в результаті обстрілу Лиману. Також під вогнем противника знаходиться Очеретинська громада. Інформація про жертви і руйнування уточнюється.

Фото: наслідки обстрілів у Донецькій області (фото)