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Окупанти обстріляли Сумську область з території Росії: сталося понад 10 вибухів

Фото: окупанти обстріляли Сумську область з території Росії (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на неділю, 19 червня, російські військові обстріляли Сумську області. Обстріл вівся з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

Спостерігачі зафіксували з 03:53 до 04:40 13 вибухів у напрямку Середина-Буда з території Росії.

"Обстріл вівся з міномета, попередньо 120 мм калібру. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків і господарських будівель.

Фото: окупанти обстріляли Сумську область з території Росії (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, раніше з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.

Додамо, у Сумах в ніч на 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

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