Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки та школа

Російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область. Удари наносилися по Сумському та Шосткинському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За ніч по території області було випущено близько 100 снарядів з РСЗВ, САУ і мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, а також Миколаївська та Краснопільська громади Сумського району.
Нагадаємо, російські окупанти 3 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували попадання по двох громадах.
Також ми писали, що в результаті обстрілу окупантів загорівся ліс у Сумській області, вогонь перекинувся на позиції росіян.
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