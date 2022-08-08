RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Сумську область: було 130 "прильотів", є жертва

Фото: Окупанти обстріляли Сумську область: було 130 "прильотів", є жертва (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У громадах Сумської області нарахували понад 130 "прильотів" за добу. Росіяни використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни били по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Використовуючи ствольну та реактивну артилерію, а також міномети та стрілецьку зброю, російська армія обстріляла село Катеринівка, внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, що раніше росіяни били по Сумській області з артилерії, внаслідок чого були пошкоджено приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна в Україні