Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі та поранені

Російські військові обстріляли Часовий Яр в Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Донецької ОВ Павла Кириленка.

" Всього в результаті обстрілу загинула 1 людина (мама двох дітей), 11 отримали поранення", - розповів Кириленко.

Повідомляється, що армія РФ обстріляла пляж на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, противник використовував касетні снаряди.

Раніше повідомлялося, що російські війська в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Через ворожі атаки одне з сіл знеструмлене, є руйнування.

Крім того, окупанти обстріляли село Шестерня Криворізького району з РСЗВ "Ураган".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.