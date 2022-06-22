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Окупанти обстріляли пляж на Донеччині: є загиблі та поранені

Фото: окупанти обстріляли Донецьку область касетними снарядами (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські військові обстріляли Часовий Яр в Донецькій області. Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Донецької ОВ Павла Кириленка.

Повідомляється, що армія РФ обстріляла пляж на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, противник використовував касетні снаряди.

" Всього в результаті обстрілу загинула 1 людина (мама двох дітей), 11 отримали поранення", - розповів Кириленко.

Раніше повідомлялося, що російські війська в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Через ворожі атаки одне з сіл знеструмлене, є руйнування.

Крім того, окупанти обстріляли село Шестерня Криворізького району з РСЗВ "Ураган".

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