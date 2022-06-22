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Село без світла та руйнування: росіяни знову били по Дніпропетровській області

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Дніпропетровська область, Середа 22 червня 2022 08:35
Село без світла та руйнування: росіяни знову били по Дніпропетровській області Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Через ворожі атаки одне із сіл знеструмлено, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", - пише Резніченко.

За словами очільника області, в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли село Шестерня Криворізького району з РСЗВ "Ураган".

Додамо, у Новомосковському районі Дніпропетровської області війська РФ ракетами знищили будівельне підприємство.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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