Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї: є загиблий

"рашисти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння. Один загиблий. Пряме попадання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого. Інформація буде оновлюватися", - написав Гайдай.

Крім того, за його словами окупанти зруйнували у Сєвєродонецьку офісну будівлю.

"росіяни зруйнували у Сєвєродонецьку "стратегічний об‘єкт". Офісне приміщення обвалилося і палає. В обласному центрі внаслідок обстрілу сталося загоряння нежитлової споруди, під час гасіння відбулося обвалення даху та стін. Площа пожежі складає 150 кв.м. Постраждалих немає", - повідомив Гайдай.

Фото: окупанти обстріляли багатоповерхівку в Лисичанську з важкої зброї (facebook.com/sergey.gaidai.loga)