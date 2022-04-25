Дніпропетровська область: війська РФ обстріляли громаду у Криворізькому районі
Російські війська обстріляли територію Зеленодольської громади у Криворізькому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Зеленодольська Дмитра Невеселого.
"Шановні мешканці громади! Був обстріл нашої території. Ситуація наразі трохи спокійніше. Але ви вже знаєте що в них нічого святого. Тому будьте поряд з безпечними місцями, щоб в разі сигнала - одразу переміститись! Обмежте переміщення по вулицям!", - написав Дмитро Невеселий.
Нагадаємо, Збройні сили України (ЗСУ) запобігли спробам російських окупантів розвинути наступ на Донбасі у напрямку Запорізької області. Противник зазнав втрат і відступив на свої позиції.
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