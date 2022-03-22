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Окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку, є загиблі та поранені

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська 22 березня обстріляли магазин у Сєвєродонецьку. В результаті є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Повторення вчорашнього випадку в Харківському супермаркеті. Окупанти влучили в магазин у Сєвєродонецьку. Є загиблі і поранені, кількість уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що виїзд з міста в бік Києва заміновано, але гуманітарна допомога все-таки доїжджає до міста.

Сьогодні стало відомо, що Чернігів залишився без електроенергії і водопостачання.

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СєвєродонецькВійна Росії проти України