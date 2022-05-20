ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Харковом спалахнули гаражі через ворожий обстріл

Новость на русском →
Харківська область, П'ятниця 20 травня 2022 09:21
Під Харковом спалахнули гаражі через ворожий обстріл Фото: під Харковом спалахнули гаражі через ворожий обстріл (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 травня вранці в селищі Мала Данилівка Харківської області загорілися гаражні бокси. Пожежа сталася внаслідок потрапляння ворожого снаряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного облуправління ДСНС.

"О 04:44 в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківського району області. Полум'я охопило 6 гаражів на площі близько 150 кв.м, у яких згоріло 4 легкових автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що рятувальникам вдалось локалізувати вогонь о 06:03 та повністю ліквідувати його о 07:31.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Фото: під Харковом спалахнули гаражі через ворожий обстріл (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, вчора російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Пожежа
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків