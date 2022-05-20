Сьогодні, 20 травня вранці в селищі Мала Данилівка Харківської області загорілися гаражні бокси. Пожежа сталася внаслідок потрапляння ворожого снаряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного облуправління ДСНС.

"О 04:44 в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківського району області. Полум'я охопило 6 гаражів на площі близько 150 кв.м, у яких згоріло 4 легкових автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що рятувальникам вдалось локалізувати вогонь о 06:03 та повністю ліквідувати його о 07:31.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Фото: під Харковом спалахнули гаражі через ворожий обстріл (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, вчора російські війська збільшили кількість обстрілів населених пунктів Харківської області. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, ще одна людина загинула.

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