Окупанти обстріляли Лисичанськ, є жертви, - голова Луганської ОДА

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", написав Гайдай.

30 березня окупанти обстріляли Лисичанськ (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Він також розповів, що за ніч в Луганській області з-під завалів і вогню рятувальники дістали живими 6 осіб. Окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну та Золоте.

"З відносним потеплінням виникла ще одна проблема - після розриву снарядів загоряються ліси та трава. Тільки за минулу ніч відповідні пожежі виникли в Кремінній (1,5 га), Царівці (0,5 га), Айдар-Миколаївці (0,5 га), Золотому-1 (0,5 га) і Лисичанську", - зазначив глава Луганської ОДА.

За минулу добу відбито 4 атаки російських окупантів. Знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкове знаряддя.

Він також зазначив, що вчора, 29 березня, ворожий снаряд потрапив до магістрального газопроводу високого тиску діаметром 400 мм у Лисичанську на Луганщині. При цьому у Лисичанську газопровід намагатимуться відновити вже сьогодні.

"Без газопостачання залишилися 35 тисяч абонентів Лисичанська, Привілля, Новодружеська, Білогорівки, Золотарівки, Шипилівки. Відновлювальні роботи газовики Лисичанського МРУЕГГ почнуть сьогодні вранці", - заявив Гайдай.