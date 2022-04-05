Окупанти обстріляли хімзавод у Донецькій області

Під час влучень у Фенольний завод було пошкоджено: 3 ректифікаційні колони, 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди, матеріальні трубопроводи, вагон цистерна та металеві споруди.

Небезпеки для довкілля немає. Крім того, ворог обстріляв і смт Нью-Йорк, пошкоджено 5 житлових будинків.

В результаті потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено 4 об'єкти, з них склад запчастин, господарські будівлі, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобіль.

Окупанти також обстріляли й інші населені пункти Донецької області, серед яких Покровськ, Новогородівка, Костянтинівка, Слов'янськ, Новосілка, Георгіївка і Торецьк.

Зараз перебитий газопровід в Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів також без газопостачання залишаються населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів) Луганської області.

Внаслідок обстрілів окупантами знеструмлено 13 населених пунктів частково та 17 повністю, 95 938 споживачів залишаються без світла.

Без водопостачання знаходяться Рубіжне, Попасне, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ. Без газопостачання 36 населених пунктів (131 944 абонента), з них 30 повністю і 6 частково.