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Окупанти обстріляли Харківську область, одна людина отримала поранення

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 28 травня, російські окупанти обстріляли Дергачі Харківської області керованими ракетами, ймовірно, типу "Іскандер". Крім того, з артилерії, РСЗВ та іншої техніки вони атакували населені пункти громади. В результаті обстрілів був поранений житель селища Слатине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дергачівської територіальної громади В'ячеслава Задоренко.

Після обстрілу в Дергачах пошкоджено два об'єкти цивільної інфраструктури. При цьому всього по громаді протягом доби зруйновано більше десятка приватних будинків.

"Ворожі сили повністю тримають під контролем козачолопанський і проходівський старостати, більшу частину Токарівського округу. Селище Нове Русько-Лозівського старостату знаходиться в "сірій зоні", в Цупівці тривають важкі бої за звільнення села", - йдеться в повідомленні.

У Дергачах та Руській Лозовій проводилася гуманітарна робота. Крім того, евакуювали трьох осіб, які захотіли виїхати з селища Нового. В даний час там залишається ще 12 осіб.

Нагадаємо, росіяни з мінометів обстріляли Середина-Буду в Сумській області.

Ми також писали про те, що глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в найближчі дні росіяни не зможуть захопити Луганську область.

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