RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Фото: окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли евакуаційну колону автомобілів в "сірій зоні". Людям довелося ховатись під машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Вчора був доволі сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" обстріляли колону з нашими цивільними мешканцями на відстані 50-100 метрів. Люди вимушені були вибігати з машин, ховатися під ними", - розповів він.

За даними мера, на щастя постраждалих немає, але рашисти роблять все, щоб люди не хотіли виїздити з окупованої території, щоб "там використовувати їх як заручників".

Федоров додав, що Василівка Запорізької області є наразі "єдиною артерією" через яку люди їдуть на не окуповану територію.

Як повідомлялось, у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.

Нагадаємо, раніше окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область