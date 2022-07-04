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Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі: пошкоджено дитячий садок

Фото: окупанти обстріляли дві громади в Криворізькому районі (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вночі обстріляли з артилерії Зеленодольську та Широківську громади Криворізького району Дніпропетровської області. Противник цілеспрямовано бив по населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.

В результаті обстрілу в Шестерні вибуховою хвилею вибило вікна в дитячому садку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, 3 липня Слов'янськ на Донеччині потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

Також вранці неділі, 3 липня, війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто потрапляє під удар РСЗВ "Смерч" другий день поспіль.

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