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Окупанти обстріляли Апостолове Дніпропетровської області з "Ураганів" , є загиблі

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Київ, Середа 15 червня 2022 04:39
Окупанти обстріляли Апостолове Дніпропетровської області з "Ураганів" , є загиблі Окупанти обстріляли Апостолове Дніпропетровської області (Фото: Informnapalm)
Автор: Константин Широкун

Війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" вночі обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області. Повідомляється як мінімум про чотирьох загиблих мирних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Апостолове Андрія оси.

За словами мера, вибухотехніки і рятувальники працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Андрій Оса також зазначив, що вранці робота поліції і пожежників на місці події продовжиться.

Нагадаємо, що екс-начальник прес-служби Генштабу полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність захоплення Дніпра. За його словами, Що взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його у противника них жодних шансів і можливостей немає.

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