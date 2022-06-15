ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Новость на русском →
Україна, Середа 15 червня 2022 18:45
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" Фото: обстріли Дніпропетровської області (воен ТВ)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по двох населених пунктах Дніпропетровської області. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він заявив, що у Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.

"Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки", - сказав Резніченко.

Голова ОВА додав, у Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.

Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.

Пізніше з'явилися фото після обстрілу населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського