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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: загинула жінка

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - пише голова ОВА.

Окрім того, у міському парку у Зеленодольській громаді сталася пожежа після того, як російські військові влучили по ньому з "Ураганів". Вогонь вдалося приборкати, постраждалих не було.

Нагадаємо, 10 червня українські військові збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник.

А 9 червня окупанти обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області та зруйнували деякі будинки.

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Дніпропетровська область