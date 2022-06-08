Інфраструктура в Луганській області зруйнована на 100%. Але відбудувати можна за 7 років

У Луганській області інфраструктура зруйнована на 100%. Це стосується газопостачання, електрики і води.

За його словами, зараз неможливо сказати, скільки коштів знадобиться для того, щоб відбудувати область.

"Тому що треба провести аналіз всіх руйнувань після деокупації, а потім вже з'ясовувати кошториси. Що стосується термінів: за 7 років можна повністю відновити Луганську область", - заявив Гайдан.

За словами глави Луганської ОВА, багато держав, включаючи країни Балтії готові допомогти відбудувати Регіон.

"Багато наших друзів, які готові допомогти, особливо Балтійські країни, але ми поки не ведемо ці розмови. Хочеться більш-менш розуміти, як будуть розвиватися події, а потім вже чітко домовлятися", - підкреслив він.