Окупанти обстріляли Бахмут запальними боєприпасами

Як зазначається, унаслідок обстрілу згоріли сім будинків. На місці працюють рятувальники ДСНС.

"Росія цілеспрямовано знищує наші міста і села і винищує мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти протягом усього дня обстрілюють населені пункти Донецької області. Через ворожий вогонь в регіоні зруйновані будинки, постраждали люди. Є загиблі мирні жителі.

У суботу, 9 липня, в Донецькій області три мирних жителі загинули унаслідок атак окупантів.

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