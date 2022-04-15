Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій. Загинули 7 осіб

Російські окупанти обстріляли цивільні автобуси біля борової Харківської області. В результаті загинули 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прокуратури Харківської області.
За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у селищі Борова Ізюмського району.
"За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли житлові будинки і магазин у Василівці (Запорізька область). При обстрілі загинула одна людина і ще п'ятеро отримали поранення.
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