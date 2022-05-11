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Окупанти обстрілюють селище у Запорізькій області: містян закликають не залишати укриття

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Запорізька область, Середа 11 травня 2022 14:30
Окупанти обстрілюють селище у Запорізькій області: містян закликають не залишати укриття Російській військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові з артилерії обстрілюють селище Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що росіяни ведуть артилерійський обстріл житлових кварталів селища.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття.

Раніше ми повідомляли, що окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

Також ми писали, що у Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя.

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