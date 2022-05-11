Окупанти обстрілюють селище у Запорізькій області: містян закликають не залишати укриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію.

Раніше ми повідомляли, що окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

Також ми писали, що у Запорізьку область очікується перекидання військ з Маріуполя.

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