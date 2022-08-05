Окупанти обстрілюють квартали Енергодара з боку ЗАЕС, - мер

Російські військові жорстоко обстрілюють Енергодар. В більшості районів міста зникло світло, інтернет та вода.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"Різниця між вильотом та прильотом становить всього близько 3 секунд", - пише мер.

За словами Орлова, обстріли ведуться зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодару. Чутні вибухи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія ймовірно використовує Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.

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