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Окупанти обстрілюють Харківську область, намагаючись утримати займані позиції, - ОВА

Фото: наслідки обстрілу Циркунов (ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

На Харківському напрямку противник намагається утримати займані позиції. Тому російські військові без зупину обстрілює регіон, дістається Циркунам, Руським Тишкам, Черкаським Тишкам та Питомнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків цієї доби не зазнав обстрілів. Однак протягом доби російські окупанти обстрілювали Печеніги, Чугуївського району. Поранений 73-річний чоловік, ушкодження легкі. Також поранений 42-річний чоловік у с. Циркуни", - розповів він.

За словами очільника регіону, 17 травня окупанти інтенсивно обстріляли Мерефу, пошкоджені понад 30 будинків, високовольтна лінія, автомобілі громадян. Постраждалих немає.

"Закликаю харків'ян утриматися від прогулянок у Саржиному яру, де все ще є велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені ДРГ розтяжки. Зараз там працюють вибухотехніки", - резюмував Синєгубов.

Як повідомлялось, російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин, який знаходився в Харкові. Таких банків у світі всього кілька.

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Харків