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Окупанти обстрілюють "дорогу життя". Евакуація з Луганської області припинена

Фото: евакуація з Луганської області припинена (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти унеможливили сьогоднішню евакуацію з Луганської області. Відкрили вогонь по "дорозі життя".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ - Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, аби вивезти людей, потрапив під ворожий удар.

"Завтра евакуації та завозу гумвантажів не буде", - додає пресслужба ОДА,

Зазначається, що ситуація в Луганській області щодня погіршуватиметься, оскільки наші бійці також повинні почати працювати на повну потужність, аби ліквідувати ворогів.

"Тож обстріли з обох боків можуть лише посилитися, саме тому закликали до евакуації", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові, вчора, 7 травня, скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. Внаслідок удару загинули щонайменше двоє людей. Пожежу ліквідували вже близько о 8 вечора.

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