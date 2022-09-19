RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстрілюють АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару. Місто знову частково без води

Фото: окупанти обстрілюють АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстрілюють АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару. Через обстріли в місті зникло водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь.

"АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару під обстрілом", - йдеться в повідомленні.

За даними мера Енергодару Дмитра Орлова, місцеві мешканці повідомляють про провокації окупантів, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста.

"Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. Що саме пошкоджено та наскільки серйозно - з’ясовуємо", - написав він в своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, раніше в українській розвідці попереджали, що російські окупанти можуть найближчим часом вкотре обстріляти Запорізьку АЕС. У властивій манері ворог хоче звинуватити у цьому Україну.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергодар