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Окупанти вночі вдарили з РСЗВ по Нікополю

Фото: війська РФ завдали удару з РСЗВ по Нікополю (voen.tv)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові вночі обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РДА Євгена Євтушенка.

Зазначається, що обстріл стався о 02:31.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські війська обстріляли житлові квартали Нікополя запальними боєприпасами.

Минулого тижня окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

Вночі 25 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

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Нікополь